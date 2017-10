Titre choc, jingle angoissant et grosses flèches rouges

Flash info :



On nous apprend que l’émission Je Cinéma se serait fait car-jacker sa partie jeux vidéo depuis trois semaines ! Et comme dirait Simon : « C'était mieux avant ! »



Puisque l’équipe de Je Cinéma est bien d’accord avec ce beau barbu, l’émission de ce soir retourne à sa formule de base ! Pierre, Nathan, Simon, un invité mystère trop choupiné et moi-même (Samuel) vous donnons donc rendez-vous ce soir de 21h à 22h sur RADIOM pour discuter cinéma et seulement cinéma !



Et oui, on accorde gentiment la partie jeux video aux zouaves que sont Adrian et Lucas, rendez-vous à 22h pour en savoir plus. Mais pas d’inquiétudes les amis, l’émission reste la même !



Au programme : Mind Hunter, une nouvelle série Netflix showrunnée par David Fincher (♥), des news en tous genres, de la camaraderie, un bêtisier, un best of des meilleurs moments, un grand jeu concours pour gagner un kit de 26 encyclopédies Larousse sur les gerboises et bien évidement Jean-Luc Reichmann et son fidèle acolyte Bill du Bigdil !