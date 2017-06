Sur le plateau, la radio !

On sait tous ce que c'est de galérer. Et c'est amusant, car c'est surtout quand on propose quelque chose de sympa que les choses se corsent, probablement parce qu'on ne fait pas les choses tout-à-fait dans les clous, pas exactement comme prévu, pas nécessairement comme d'autres l'avaient imaginé. Pourtant, l'énergie est là, indéfectible, le projet est vivant, et les volontés sont de mise.



On connaît bien ça chez nous, à RADIOM. Avoir du mal à proposer, à évoluer. Non pas toujours parce que d'autres ne le veulent pas — ce serait un peu victimisant de dire que c'est toujours la faute des autres qui font rien qu'à nous embêter et nous mettre des bâtons là où il ne faut pas — mais surtout parce que le monde de l'entreprise (au sens de « entreprendre », « tenter des trucs », « fédérer des énergies », enfin toutes ces choses-là) est ainsi fait : l'énergie dépensée pour atteindre un but semble parfois impossible à solliciter, et ce de plus en plus.



Dans le monde associatif, c'est valable autant que dans d'autres secteurs : de la même manière que nos banquiers sont de plus en plus frileux pour nous aider à monter une petite échoppe de fleuriste, les associations, pourtant véritables poumons du pays, peinent à motiver, à trouver des ressources financières, à se développer... un sentiment partagé par beaucoup de structures.



Aucun fatalisme ici, car il y a d'extraordinaires projets qui voient le jour et prospèrent, fiers de pouvoir compter sur des équipes motivées, des soutiens financiers solides, et des partenaires publics à l'écoute (lire Code de mission : Club Ruthénois). Un simple constat qui nous pousse toujours plus à soutenir des initiatives hors du commun, afin qu'elles perdurent dans le temps.



Radio Larzac est sans aucun doute de ceux-là : des gens qui se sont rassemblés au début sur un but commun, avec une histoire pas banale, sur un territoire de lutte. La ressemblance avec RADIOM est troublante, alors forcément, on a envie de les soutenir, du mieux que l'on peut, en parlant de leurs besoins urgents, de la nécessité de trouver de l'argent pour pérenniser une structure, entamer un déménagement vers d'autres cieux... Souvenez-vous il y a quelques mois, RADIOM demandait de l'aide : La migration.



Plutôt que de s'épancher en de longs discours, prenez vite connaissance du projet sur la page Ulule créée pour l'occasion ! C'est clair, précis et direct.



Et bien sûr :

Aidez Radio Larzac !



Il reste très peu de temps pour boucler ce financement participatif, ne tardez pas !