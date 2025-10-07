La nef des fous

La direction toulousaine de l'École Nationale Supérieure d'Audiovisuel (ENSAV) ferme définitivement le site délocalisé de Castres où se déroulait depuis près de vingt ans une formation de graphistes technicien⋅ne⋅s spécialistes des effets visuels. Les étudiants inscrits cet été restent sur le carreau, les intervenants et partenaires se mobilisent tant bien que mal. Tandis qu'à Toulouse on se mure derrière des communiqués laconiques, à Castres on ne s'étonne plus de rien, entre colère et résignation.

RADIOM est née grâce à l'ENSAV 1. Gardez bien cette information en tête : ça n'est peut-être pas aussi valorisant que vous l'imaginez, mais ça a son importance pour la suite de ce que vous allez lire ici.



La nouvelle est tombée comme un couperet. Mais un couperet mou. Un couperet qui n'assume pas du tout ce qu'il est en train de couper. Un couperet en pâte à modeler, figurant dans le film de sa propre existence. La fin de l'ENSAV à Castres, de manière abrupte et muette, tout ce que le ghosting peut avoir de mauvais dans son incapacité à mettre des mots sur un malaise. Et bien sûr tout le monde reste dans le vague 2 : professeurs, responsables de site, étudiants inscrits, partenaires... il faut se faire une raison : il n'y aura plus d'ENSAV à Castres désormais, et si cela vous apparaît comme une prophétie je ne demande ici qu'à être sauvagement contredit dans un futur proche ou lointain. Car même si moi aussi je me suis résigné à voir disparaître cette filière sur un territoire qui l'a vue naître et prospérer, je nourris bien sûr le discret espoir d'assister à l'incandescence du phénix. On peut toujours rêver.



Canal historique

Le sachiez-tu ?

Les effets spéciaux regroupent les effets visuels et les effets pratiques. Pour créer l'illusion d'une situation qui n'existe que dans la réalité de la narration d'un film, on a recours aux effets spéciaux. Les effets pratiques sont mis en application directement sur le tournage (explosions contrôlées, masques, perspectives forcées, etc.), et les effets visuels 3 sont majoritairement appliqués en post-production grâce à l'imagerie numérique qui permet des choses aussi variées que l'étalonnage de couleurs ou l'ajout d'objets ou de situations entièrement simulées par ordinateur.

Thermostat bloqué

Vietnam universitaire

. Il est acting : doctorant parmi les étudiants, sous la houlette du toujours virulent Directeur de site qui ne met pas les pieds à Castres, il récoltera tous les inconvénients du rôle sans un seul de ses supposés avantages, jusqu'à l'affront de se voir traiter de en public par ledit Directeur de site ; À force d'un comportement toujours plus outrageant vis-à-vis des étudiants de sa part, une délégation d'étudiants demande audience à la Direction de l'école et se déplace à Toulouse après avoir convenu d'une réunion de crise dont l'objet est précisément la gestion du site. Sur place, le principal intéressé étant absent (pour une rencontre à laquelle sa présence était bien sûr indispensable pour une confrontation avec médiation) le Directeur décide qu'« on ne parle pas des absents » et clôt le sujet ;

: certains ont eu l'outrecuidance de sans le tenir au courant, l'impliquer, ou lui demander la permission. Nous repartirons avec cette phrase dont nous rions encore tant elle confine au ridicule d'un égo boursouflé : « j'ai été humilié ! » ; Complot toujours : nous sommes tenus pour responsables de la procédure intentée au Tribunal Administratif de Toulouse par un étudiant aspirant à la formation castraise mais éconduit et qui avait, sûrement aidé d'un conseil en la matière, jugé que son refus d'admission n'était pas conforme au Droit. De là à comprendre pourquoi on nous associait, ce jour-là, à a la démarche de cette personne que nous ne connaissions pas...

À Castres, personne ne vous entendra crier