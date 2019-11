"Dérive et cinéma", nouvelle émission sur les ondes

Salut à tous !



Je viens vous informer, par cette missive, de la toute nouvelle émission de RADIOM : « Dérive & Cinéma ».



Présentée par Jean-Philippe et moi-même, deux étudiants de l’ENSAV, chaque séance sera ponctuée d’un thème principal sur lequel nous élaborerons et discuterons jusqu’à n’en plus finir de cinéma à travers des débats animés et des chroniques bien pensées.



Nous nous retrouvons donc pour la première émission dès cet après-midi à partir de 16h, et ce, pour une heure de régalade, jusqu’à 17h !



Premier thème : Politique et cinéma ! Nous parlerons d’œuvres méconnues, de nouvelles dans le monde cinématographique, de collisions entre plusieurs œuvres… Bref, tout plein de choses à se mettre sous la dent.



On vous attend nombreuses et nombreux pour la crémaillère de cette nouvelle émission dès cet après-midi sur les ondes de RADIOM !



La bise.