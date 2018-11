Shooter : Cinéma

Salut les podcastos radiomos !



On commence doucement à terminer notre première année chez RADIOM, tel Harry Potter affrontant une version de vous-savez-qui, on s'est dit qu'il était peut être temps de parler de Cinéma.



Azertoff, Gandalf81 et Hazto vont vous parler des films sortie en 2018 ainsi que les films qu'ils ont vus cette année.

Ils concluront par ce qu'ils attendent des films de 2019.



Et vous, quels sont vos films de 2018 ?

La séance de projection aura lieu le samedi à 14h au Studiom et la place est à 0€ (prix auditeur) !