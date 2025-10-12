Lombre au tableau

La campagne Ulule pour le nouvel album de Lombre bat son plein. Riche en promesses, il suit une voie plus indépendante et authentique, fort de son expérience en maison de disque et en tournées aux côtés de grands noms avant de se recentrer autour de sa musique dans un retour aux sources personnel.

Il est toujours un peu émouvant de voir évoluer les gens autour de nous. On se prendrait au jeu, assis sur un banc avec une canne de marche posée à côté, à toiser avec un œil bienveillant celui ou celle qui vient nous donner de ses nouvelles, en lui disant "je t'ai connu comme ça" et mimant d'un geste simple mais quasiment universel, main tendue à l'horizontale comme si l'on s'appuyait sur un muret imaginaire, la hauteur supposée dudit gnome ou lutin que fut l'individu. Et c'est donc cette émotion que l'on ressent, à n'avoir pas vu passer les années, à réaliser à quel points elles et ils ont grandi, ont mûri, ont raciné et ramifié, tels des arbustes devenus de fiers jeunes chênes dans la clairière avec la promesse de devenir les pourvoyeurs d'ombre et de refuge de toute la forêt.



C'est justement aussi d'ombre que l'on parle, de Lombre 1. Ça n'est pas anodin de choisir un nom de scène comme celui-ci, pour parler de ses failles, de celles d'une société dans laquelle on découpe ses propres tranches de vie au gré du courant tumultueux. C'est ça aussi la vie et ses aléas, et pouvoir le mettre en paroles et en musique n'est pas donné à tout le monde. On se prendrait au jeu jusqu'à citer Marcel Pagnol lorsqu'il décrit la vie des hommes : « Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » S'il fallait en retenir la beauté de la tristesse, on peut aussi se pencher sur la douceur des moments présents.

Alors quand on a la chance de saisir l'opportunité de suivre un conteur, un parolier pendant quelques unes de ses enjambées, on la saisit et on lui emboîte le pas. C'est ce qu'on fait avec Lombre dont on suit le parcours depuis longtemps déjà. Car si les prémices hésitants portaient déjà la promesse d'un succès grandissant, nous n'assistions alors qu'à l'envie de pousser les copains vers la lumière, et c'est sur RADIOM que le spectacle prenait forme grâce à Antoine et Joffrey dans Le Tuesday Décalco Show, mais aussi Jérémy et Quentin dans Habile, Bill !.



La playlist de RADIOM en manque d'ailleurs cruellement si on en juge par l'âge et le nombre de diffusion des morceaux de Lombre qui la composent :



Pourtant en fouillant, on sait qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble, et qu'on vit sans ménagement ce plaisir à voir cette évolution. C'est la force du collectif et des soutiens qui propulse aujourd'hui bon nombre d'artistes vers une reconnaissance légitime de leur travail et de leur talent. Aujourd'hui il est naturel de faire soutenir son projet de nouvel album via un financement participatif. Car même si on n'en a aucun doute lorsqu'on remplit les salles, c'est toujours bon de se sentir appuyé. Et c'est ainsi tout naturellement qu'un projetvoit le jour :Appuyé, il l'est. Lombre navigue déjà depuis toutes ces années, et il est fait de cette matière qui se bonifie avec l'âge, de ce bois qui durcit avec les années, prend une patine plus profonde et un grain toujours plus vif.Alors cette fois-ci c'est une étape de plus. Il y en aura d'autres. En attendant, on participe car on aime et on soutient.