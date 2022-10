La Revue du Tarn, publication trimestrielle créée en 1875 se consacre principalement à l'étude de l'histoire du département du Tarn. C'est l'une des plus anciennes revues départementales du territoire français. Son dernier numéro, le 267, intitulé "le Tarn, Terre de MJC",est consacré à l'histoire des MJC dans le département depuis la Libération à nos jours. Le Tarn a été à la source de la création de nombreuses MJC. Dès la Libération, le département a été le terreau des MJC dans la région et reste encore très largement irrigué par ces associations locales d'éducation populaire que sont les Maisons de Jeunes et de la Culture.



L’événement est d'importance pour le monde associatif et les mouvement de jeunesse et d'éducation populaire. C'est pourquoi, jeudi 6 octobre 2022 à 21h, nous recevons les acteurs locaux de la Fédération départementale des MJC 1, nos amis Jean-Claude Joffre, administrateur, ,Marie-Pierre Poitevineau, directrice, et Françoise Besse, vice-présidente, responsable du centre de séjour départemental des MJC situé à Soulac-sur-Mer en Gironde 2. Nous aurons également le plaisir d'avoir en duplex dans la soirée Robert Fabre, emblématique rédacteur en chef de la Revue du Tarn 3.





Mettez-vous à l'écoute de nos invités sur RADIOM jeudi 6 octobre 2022 à 21h pour partager avec eux ce moment d'histoire, de culture, d'engagement, de luttes, d'amitié et de convivialité. Avec les Passeurs de Bougnettes, nous vous offrons une heure pour rencontrer ceux qui construisent, ici et maintenant, les possibles de demain d'une société plus juste et solidaire.





Les B0uGn3TteS P0puLAiR3s