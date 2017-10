Les Bougnettes sur les chemins : Castres Lameilhé Rando

Jeudi 19 octobre les Passeurs de Bougnettes reçoivent l’association Castres Lameilhé Rando. Cette nouvelle association créée cet été débute sa première saison.



L'association est née suite à la fermeture de la MJC de Lameilhé, fermeture que bien des Castrais regrettent, ainsi que RADIOM et les Passeurs de Bougnettes.



Ces anciens adhérents ont décidé de s'organiser pour continuer à pratiquer leur loisirs et surtout se retrouver sur les chemins de l'amitié, de la convivialité.



Face à l'adversité que connaissent les associations dans cette période difficile pour les acteurs du lien social, il était normal de leur donner la parole et faire mieux connaître leur projet et leurs actions.





Fidèle aux MJC

L'association, qui, comme l'indique ses statuts, adhère aux valeurs de l'éducation populaire, organise et encadre des activités sportives, culturelles, socio-éducatives. Elle promeut la pratique et le développement de la randonnée pédestre, la découverte du patrimoine, la sauvegarde de l'environnement, les activités d'éveil et de plein air, le tourisme et les loisirs.L'association adhère bien sûr à la Fédération de Randonnée Pédestre mais aussi, de par la volonté de ses membres, à la Fédération des MJC.Forte de 135 adhérents dès son démarrage, elle compte pas moins de 24 animateurs et baliseurs bénévoles qui sont impliqués dans l'animation du club.Au programme des randonnée les mardis et jeudis tous les quinze jours pour les marcheurs randonneurs et une fois par mois le dimanche avec des parcours pour les marcheurs randonneurs entraînés.Pour nous parler de ce projet associatif, nos recevrons, la présidente,le trésorier,, etAvec eux nous évoquerons les débuts de l'association, ses objectifs, ses activités et ses projets.