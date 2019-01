Baraque 21 : c'est reparti !

Ce soir les Passeurs de Bougnettes ont le plaisir de recevoir Frank Fourtanier qui vient faire le point sur l'association Baraque21-MJC qui, tel un phénix est en train de renaître.



En effet, une Assemblée Générale se déroule ce soir à partir de 18h aux Ateliers rue Mérigonde à Castres.

L'occasion donc de vous présenter cette structure historique de la vie associative locale.



En mémoire des internés de la prison de Castres durant la seconde guerre mondiale devenu ensuite le lieu de son premier siège social, l’association a choisi de se nommer “Baraque 21 - MJC”.



Baraque 21 – MJC constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle de Castres et de son environnement proche.



Baraque 21 a pour buts :

- d’offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante ;

- témoigner de l’intensité du mouvement associatif du bassin local ;

- faciliter la diffusion des créations culturelles locales ou autres ;

- porter dans l’espace public la parole, les écrits et les créations des habitants de la cité, qu’ils soient artistes ou citoyens désireux de faire partager leur expression ;

- permettre la rencontre et l’échange autour de pratiques artistiques, de loisirs ou de débats.



La MJC Baraque 21 propose :

- des espaces d’écriture et d’édition : un recueil papier de témoignages de personnes impliquées dans le milieu associatif local ; un recueil de textes d’écrivains locaux ; des moments d’échanges et de partages autour de découvertes littéraires, musicales ou cinématographiques ;

- des événements culturels, éducatifs, sociaux et citoyens permettant la rencontre, l’émancipation des personnes et l'émergence de projets collectifs ;

- l’animation, la création et la diffusion d’émissions de radio consacrées à l’information locale de proximité en lien avec les buts de la MJC Baraque 21 ;

- l’organisation de sorties culturelles communes en partenariat avec les institutions et lieux culturels au sens le plus large.

- des partenariats avec des associations, radio locale, associations d’éducation populaire, de jeunesse, culturelles et plus largement d’intérêt général ou tout autre organisation permettant de faciliter la mise en œuvre des objectifs poursuivis par Baraque 21 – MJC.





On se retrouve donc à partir de 21h en direct du studiom et sur www.radiom.fr !



La BOUgneTteS AsSocIatiVEs