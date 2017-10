Ah, on me fait signe que non...

Il y a quelques semaines, RADIOM lançait une campagne d'adhésions, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'un cuisant échec. Les adhérents existants ont majoritairement répondu positivement, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce que nous espérions. Explications.



Il ne faudrait pas que cet article se transforme en une tribune amère, pleine de rancœur, il n'en est rien. C'est un constat, un inventaire des raisons de ce demi-échec, et quelques pistes pour aller de l'avant.



C'était il y a à peine plus d'un mois, dans ces colonnes paraissait « Pour continuer d'écouter RADIOM, adhérez ! ». L'injonction était réelle, le besoin impérieux, l'émotion palpable : RADIOM demandait à sa fanbase de la soutenir, et rappelait, non sans développer autour de ce thème angoissant, que RADIOM a (toujours) besoin de ses adhérents.



Les sources de financement de RADIOM, c'est aujourd'hui essentiellement du don. Évidemment, nous essayons de renverser la tendance pour revenir, comme ce fut le cas il y a quelques années déjà, sur un modèle plus "vertueux" mais aussi paradoxalement plus stable, avec des subventions d'organismes et d'institutions. Même si cette recherche de subventions représente un travail assez conséquent pour une association composée exclusivement de bénévoles, leur obtention est parfois gage d'une certaine stabilité, et une capacité à se projeter dans un futur plus serein.





Changement radical des proportions

Une émission, une cotisation

Les réseaux sociaux, c'est de la brave merde

Métaphore laitière

Relancer la machine

Et maintenant ?

Depuis quelques années, cette recherche de subventions n'étant plus aussi efficace qu'avant, c'est bien les dons qui ont pris le dessus. Des dons privés qui permettent à, structure nourricière de RADIOM, de payer les factures.Le 4 juillet 2016, l'administration fiscale nous accordait le droit de délivrer un reçu fiscal pour tout don reçu au profit de l'association, rendant ainsi éligible ces dons à uneAinsi certains de nos généreux donateurs ont-ils vu le montant de leur Impôt sur le Revenu réduit à une très petite somme, car ils avaient lu Réduisez vos impôts grâce à RADIOM ! et avaient bien retenu tout ce qui y était dit.De la même manière, après avoir lu Entreprises, devenez mécènes ! , des entreprises nous ont fait confiance et ont également vu leur Impôt sur les Sociétés réduit proportionnellement au don, en nature ou en numéraire, qu'elles avaient bien voulu accorder à RADIOM.Le don est une action volontaire pour soutenir, promouvoir et encourager les actions menées par l'organisme bénéficiaire. L'adhésion est elle aussi volontaire, elle témoigne de l'envie de participer à la vie de la radio.La création et la présentation d'une émission sont ouvertes à toutes et à tous, sans distinction. Seuls quelques critères légaux encadrent bien sûr un démarrage dans les formes d'un tel contenu à l'antenne. Ça... et les cotisations annuelles de ses animateurs. Pas de bras, pas de chocolat : une adhésion annuelle, c'estÉnorme, non ?Tout(e) animateur ou animatrice doit adhérer pour pouvoir faire son émission, mais le fait d'adhérer n'oblige en rien à faire une émission :à l'adhérent(e), qui a alors la possibilité de participer activement à la vie de la station en donnant sa voix pour les orientations choisies tout au long de l'année.Ce rappel de grands principes est un peu rébarbatif, et on le sert quasiment à chaque fois, mais c'est important. CarMême 20€ annuels sont un peu de l'énergie dont RADIOM a besoin pourSur ce principe, nous avons donc lancé il y a peu cette fameuseafin de donner à RADIOM un terrain favorable pour entamer cette nouvelle saison prometteuse.Et c'est essentiellement par le biais des réseaux sociaux que nous avons tenté de communiquer sur cette nouvelle lubie, et aussi un peu par le bouche-à-oreille.Facebook surtout. Pensez-donc : forts d'une communauté de fans de plus de, nous avons bêtement imaginé que nous pourrions motiver une grande partie de cette communauté afin de nous aider.Premier écueil : une naïveté — certes probablement touchante — de notre part qui nous a conduits à penser que toutes ces personnes sont impliquées dans la survie du projet RADIOM, écoutent cette radio au quotidien, suivent ses pérégrinations, et se demandent comment lui venir en aide.Le deuxième écueil résidait sûrement dans l'idée — toujours aussi naïve — que cette fanbase n'attendait que d'être contactée pour se jeter à l'eau pour aider RADIOM. Or, c'est là que cette pourriture de Facebook entre pleinement en jeu. En effet, cela fait déjà quelques années qu'il est notoire que chaque publication de la page Facebook de RADIOM n'atteint jamais tous les fans d'un seul coup. Seul un (scandaleusement) faible pourcentage de ces 1400 personnes verra la publication dans son fil d'actualité.Officiellement, Facebook indique que c'est pour filtrer le contenu à destination de ses utilisateurs, et que grâce à de puissants algorithmes, ils parviennent à ne montrer que ce qui intéresse vraiment les gens. Ah les fourbes ! Évidemment, le but est tout autre : forcer les administrateurs de pages à engager de l'argent dans des campagnes pour augmenter la visibilité de posts parmi les fans mêmes desdites pages. Vous suivez ?Aussi, si vous avez un jour cédé aux sirènes du réseau social et que la page de RADIOM fait partie des éléments qui ont obtenu votre "j'aime", vous avez probablement vu passer dans votre fil d'actualité une publication "Sponsorisée" de la part de RADIOM avec l'article « Pour continuer d'écouter RADIOM, adhérez ! » en vedette.Le calcul était simple : en augmentant la visibilité de cet appel à l'aide, nul doute que nous toucherions les personnes qui nous viennent en aide habituellement. C'était sans compter sur le comportement de bovin de l'utilisateur moyen de Facebook.Aïe, je suis peut-être allé un peu loin, je traite déjà les gens qui suivent la page de RADIOM de bonnes grosse vaches, placides mais sans grande initiative. Les jets de pierre se tendent, je suis bon pour la vindicte populaire.D'un geste précis, je saisis le poignet de la première personne qui s'apprête à lancer son projectile contondant en hurlant. La moustache humide, les tempes bourdonnantes, je viens de désamorcer la raclée que je m'apprêtais à prendre. « Moi aussi... je... je suis un putain de veau... »C'est vrai : j'ai le "like" facile, un peu distrait, je vois un truc qui me révolte, une salle de concert qui ferme, un bar en centre-ville qui a des emmerdes à cause d'un voisinage intolérant, une meuf qui raconte le dernier connard qui a essayé de la coincer en sortant d'un bureau... j'ai l'air concerné — je me sens concerné — mais une caméra qui pointerait sur mon visage lorsque je clique sur l'emoji "en colère" ne verrait rien d'autre qu'un visage impassible, aussi impliqué que lorsque la vidéo avec des chatons est super marrante : quand j'écris "lol" dans une conversation, en vrai je ne rigole pas du tout.Retenez donc votre main, que la vindicte populaire s'abatte davantage sur le réseau social en question, celui qui a créé chez nous ce comportement de vaches à lait, tout juste bonnes à contribuer à un des marchés publicitaires les plus juteux de la planète.Nous avions donc créé une publication sponsorisée. Selon les statistiques de Facebook, cette publication a donc généré X affichages et Y clics sur le lien. Selon un principe statistique au pifomètre saupoudré d'un peu de pipeau, au moins une petite partie de ces clics aurait dû mener l'internaute, confiant et sûr de l'importance de sa mission, vers l'adhésion que nous attentions tous. Il n'en fut rien. La campagne terminée,que nous nous étions fixés.Certes, booster une publication sur Facebook selon nos critères n'est pas forcément très onéreux, et il semblait évident que si le coût de l'opération était inférieur au montant total des adhésions qu'elle générerait, même un tout petit peu, ce serait déjà un succès. Las !Mais la publication avait tout de même suscité des réactions, et c'est tout un aréopage des différentes réactions que Facebook propose qui a atterri en bas de notre publication sponsorisée : des likes, des sourires, des cœurs, etc. N'étions-nous pas en droit d'attendre qu'au moins quelques unes de ces réactions mèneraient vers la voie de la sagesse, à savoir le soutien indéfectible dont a cruellement besoin RADIOM ? Certes, nous pouvions le croire, nous l'avons fait, et nous avons eu tort.Ce n'est pas parce qu'on a identifié quelques problèmes qu'on a forcément la solution, n'en déplaise à ton chef de secteur. Bon, alors c'est vrai que c'est là que l'amertume ressurgit. La déception aussi, en réalisant que rien n'est magique, et que ce n'est pas parce qu'on a boosté une campagne minable sur un réseau social vampire qu'on va atteindre l'extase.Et pourtant, rêvons un peu : si chacune des (plus de) 1400 personnes qui likent la page Facebook de RADIOM se décidait à adhérer , imaginez le potentiel que cela donnerait à votre radio préférée !Nous avons donc relancé les auteurs de ces 44 likes pour leur dire que, vraiment, c'était super important d'aller un peu au-delà du like. Le résultat : deux adhésions, et de nouveaux likes qui avaient un peu le goût de "ha ha, ouais, t'es drôle mais en fait nan, on va juste cliquer mais c'est tout".À moi de retenir ma propre main : j'aurais beau jeu de m'acharner sur ces gens qui étaient d'accord avec ce qui était dit, mais qui n'avaient ni l'énergie ne l'envie de pousser un peu plus loin. C'est ainsi que fonctionnent aujourd'hui les réseaux sociaux et, par extension, nos sociétés modernes. On passe sans vraiment regarder, gentiment indifférents, et on laisser crever le clodo que l'on croise tous les matins, on fera à peine attention quand il aura disparu. Cela dit, on s'indigne, on signe des pétitions en ligne, on retweete parce qu'il faut faire bouger les choses.Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez peut-être déjà participé. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous reste-t-il encore quelques minutes pour soutenir RADIOM en adhérant :Nous aider en participant financièrement au futur de RADIOM, c'est déjà beaucoup. En adhérant, vous avez désormais le droit d'orienter les choix de la radio. Vous montrez aussi que vous êtes là, de temps en temps à nos côtés. On fait de la radio par plaisir, pour partager nos coups de cœur musicaux, nos envies et nos coups de gueule. Mais on le fait aussi pour qu'elle soit écoutée.Nous avons tous besoin d'un peu de RADIOM dans notre vie. Dans notre voiture, sous la douche ou au petit déj'. Et RADIOM a besoin de vous, pourvu que ça dure !