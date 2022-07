Cette année je serai "juilletiste" et je goûterai peut-être à l'ambiance des "aoûtiens".

Et oui, comme le titre de cet article l'indique, Let There Be Rock fait relâche pendant le mois de juillet.

On ne vous laisse néanmoins pas tomber puisque vous retrouverez Let There Be Rock tous les lundis de ce mois de juillet à l'horaire habituel (20h-22h pour les nouveaux lecteurs/auditeurs).



Vous pourrez ainsi ré-écouter les émissions de l'été 2021.



Au programme :L'été dernier était donc morose au niveau des différents "départs" de musiciens qui ont marqué ma vie musicale.Mais quel bonheur de se remettre entre les oreilles les morceaux qu'ils nous ont légués !Vous savez tout du programme du mois de juillet. Sans oublier les rediffusions de l'émission du lundi qui a lieu, sur Radio Oloron uniquement, le jeudi entre 14h et 16h.Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘