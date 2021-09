Marre des bye bye !

Y'en a marre de rédiger des titres d'articles avec des « bye bye ».



Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Des musiciens qui ont accompagné mon adolescence et ma vie d'adulte ont déjà commencé à rejoindre les étoiles.

Et, quelque part, ça me fait quelque chose de me dire qu'ils étaient de la demi-génération au dessus de la mienne...



Après Rick Parfitt en 2016, nous ferons donc un petit coucou à Alan Lancaster, bassiste et membre fondateur du groupe Status Quo, qui nous a quitté le 26 septembre dernier. Et qui va partir dans un anonymat presque total (si ce n'est des revues spécialisées qui en feront quelques lignes).



Status Quo est un groupe qui a compté dans le paysage Rock, de la fin des années 60 et surtout des années 70. Un nombre incalculable de tubes dont nous passerons quatre d'entre eux lundi 27 septembre 2021 à 20h.

J'avais eu l'occasion de les voir lors de leur passage au Festival Pause Guitare Sud de France d'Albi il y a quelques années. Je m'étais régalé.



Je vous donne rendez-vous lundi 27 septembre 2021 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM pour écouter le reste de la programmation.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘