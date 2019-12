Je rebondis sur l'émission de la semaine dernière Au fil de l'eau dont le thème était l'eau, côté anglophone. J'avais choisi de ne pas programmer Smoke on the Water de Deep Purple parce que trop connu.



Des auditeurs m'en ont fait la demande. Je vais donc commencer, non pas par la version studio de l'album Machine Head (1972 ) mais par celle de l'année suivante, extraite du double album live Made In Japan (1973) .



Et puis, tant qu'à s'appuyer sur la "fumée sur l'eau", autant chercher dans ma discothèque des titres ou groupes contenant le mot "Smoke".



Et comme, selon le dicton, il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai aussi ajouré quelques titres avec le mot "Fire" ou "Fuego" (pour le dernier titre).



Et j'en ai trouvé quelques uns.



Pour découvrir ce feu et cette fumée, je vous donne rendez-vous lundi soir 2 décembre, à 20h, sur RADIOM et Radio Oloron.



