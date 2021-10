Connaissez-vous l'histoire des cloches tubulaires ?

Celles de Mike Oldfield pour être plus précis.

Et pour l'être encore plus (précis) il s'agit de l'album de 1973 : Tubular Bells.



Ce disque a une histoire particulière, liée à l'histoire encore plus particulière de son auteur, Mike Oldfield.



Sa mère devient folle quand il a huit ans. À onze ans il fume, boit et écume les bars avec sa guitare. À quatorze : hash, LSD... Précoce, le môme !



Quand il se rend chez sa sœur à Londres, elle lui présente une de ses copines... Marianne Faithfull<, chez qui séjournent Mick et Keith...

Il rencontre ensuite Kevin Ayers qui le prend sous son aile et lui confie un poste de bassiste. Il a dix-sept ans.



Ça, c'est le début.



Je pense que vous vous doutez que je vais programmer Tubular Bells.

Et vous avez raison ! Prévoyez d'être confortablement installé et de vous laisser porter par les vingt-cinq minutes de ce titre.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 4 octobre 2021 à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



