Bye bye, Charlie

Vous n'avez pas pu passer à côté de cette info. "Charles Robert Watts", dit Charlie Watts s'en est allé le 24 août dernier. Il avait 80 ans.

S'il n'avait été le batteur d'un des plus grands groupes de Rock, sa disparition aurait été bien moins médiatique.



Un jour, le président du festival de Jazz d'Oloron m'a dit : "les bons batteurs font du Rock, les excellents font du Jazz".

Et si vous regardez la manière dont il tient la baguette de sa main gauche cela vous donnera une indication sur ce qu'il a toujours adoré : le Jazz.



Regardez sa batterie : pas des dizaines de toms et de cymbales comme on peut en trouver chez la plupart des batteurs de Rock. Une grande simplicité. Comme son jeu où vous ne trouverez pas de solos.

D'ailleurs son premier groupe, le Jo Jones All Stars, était un groupe de Jazz.

Nous lui rendrons hommage en toute fin d'émission avec quatre titres qui montrent particulièrement son jeu de batterie.

Keith Richards, qui avait une grand complicité avec Charlie Watts, qualifiait son poste de batteur comme la "salle des machines" des Rolling Stones.



Pour le reste de la programmation (ça va décoiffer sérieux en début d'émission), je vous donne rendez-vous lundi 20 septembre 2021 à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘