Et ça continue !

Dans le mauvais sens...

Encore deux figures qui ont marqué le Rock qui nous quittent. Et c'est bien triste. Dusty Hill, d'abord, le bassiste de ZZ Top, à l'âge de 72 ans.



Mais pire encore, parce que quarante six ans c'est bien trop tôt pour partir, Joey Jordison, le batteur de Slipknot, s'en est allé lui aussi rejoindre les étoiles.



Pour cette raison j'ai programmé trois titres de ZZ Top pour une petite pensée vers son bassiste.

Je n'ai malheureusement pas de Slipknot dans ma discothèque. Cela ne nous empêchera pas de lui souhaiter de reposer en paix et de faire le bœuf avec tous ceux qui sont déjà là-haut.



Gai, nettement plus gai, le retour de MANOPA avec un dernier titre à peine sorti et que nous a transmis avec gentillesse Chico, leur guitariste chanteur.



Vous savez déjà que MANOPA, on adore. Alors, on vous le programme dès ce soir !



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 2 août 2021 à 20h sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘