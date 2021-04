Financement au chapeau pour The Dirty Hats

C'est l'histoire de trois mecs qui se sont mis à faire de la musique, comme ça, un jour. Des gens a priori sans histoire, que tout oppose ou presque. Leurs voisins respectifs les décrivaient comme courtois, et aujourd'hui ils ne comprennent pas comment ils ont pu basculer dans cet extrême :





Il souriait toujours quand je le croisais en allant chercher le pain, il m'a même un jour aidé à rentrer ma poubelle, c'est incompréhensible d'en arriver là, un si gentil garçon ! Remarquez, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein... Jean-Pierrick, un voisin (le prénom a été changé)

Moi c'est sa coupe de cheveux, c'était bien trop étrange pour être honnête. Pas étonnant que des gens si jeunes tombent si vite dans la drogue ! Paulette, secrétaire d'entreprise (le prénom a été changé)

Deuxième jour de plateau radio en direct sur l'Xtreme Fest, et déjà nous avons l'impression d'être épiés. Nous avons marché plusieurs jours dans cette jungle humide, et laissé nos pirogues à la rivière. Les kilomètres qui nous en séparent interdisent toute retraite rapide. Nous devons avancer. Bien sûr, on ouvre le bal avec Gimmy Soto pour le — désormais — traditionnel débrief de la veille, puis on enchaîne avec notre rencontre avec Green Devil's Tentacles, Real Deal et The Dirty Hats. Et c'est le live et les injonctions à la fermer de Ta Gueule qui nous rappelleront à notre triste condition de personnages de radio. Enfin, les bénévoles de l'équipe du Zguen Bar, espace exclusivement réservés aux forçats, artistes et partenaires de ce festival, nous livreront quelques secrets sur leur morning routine.

FOMAC 2021 Cet événement se déroule en ligne



Rencontres musicales à distance Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Qu'on soit rompus à l'exercice et qu'on abandonne toute velléité de se voir, dans la vraie vie. Pourtant ça dure, et... lire la suite... On en parle ici :

Qu'est-ce qui, dans ce contexte aussi difficile pour les saltimbanques et ménestrels auxquels ils s'associent volontiers, a pu les pousser à se lancer dans la difficile tâche de faire financer un projet par les masses informes et anonymes ? C'est à cette épineuse question que cette enquête ne tentera pas du tout de répondre.Car justement s'il est de bon ton de faire appel à la populace pour le bien commun, financer un projet d'album est parfaitement adéquat, dans une période où ce qui nous fait tenir est avant tout le divertissement sous toutes ses formes — sans la connotation péjorative qu'elles peuvent parfois revêtir — et où la création artistique a toute sa place et toute sa pertinence. Pensez donc : si vous pouvez aujourd'hui passer ces temps difficiles, c'est avant tout parce que des créateurs, littéraires, musicaux, autour de l'image, du son ou des texte, ont œuvré pour vous proposer des histoires, des émotions et des envies.Les envies de fraises c'est pour très bientôt, mais là il s'agit d'une irrépressible envie de musique. Et quoi de mieux que d'anticiper tout ça avec le coup de pouce tant espéré pour ce projet deLa route de RADIOM a souvent croisé celle des 1 , mais c'est par petites touches, fines et délicates. Comme cette session toute émue en plein Xtreme Fest #7 Alors ? Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de donner, de les aider, et de participer avec votre love money au succès de leur petite entreprise ? Tout d'abord, découvrir leur projet au travers de la page 2 qui leur est consacrée, et sur laquelle vous pouvez faire votre bonne action :Et puis si vous n'êtes toujours pas convaincus du bien fondé de cette idée, peut-être aurez-vous envie de vous forger votre propre opinion lors du FOMAC 2021 3 , raconté en long, en large et en travers ici : Rencontres musicales à distance En attendant cet heureux événement, faites place nette dans votre portefeuille en l'allégeant de quelques sesterces pour soutenir