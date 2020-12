Il faut que ça sorte

Lentement, à tâtons, le pas mal assuré et la gorge nouée, nous nous avançons dans cet étroit corridor nous menant vers cette étrange lueur. Impossible de savoir si elle est encore loin, elle semble se mouvoir en même temps que nous. L'issue est incertaine, pourtant nous avons pied, nous marchons, nous bougeons, nous créons et nous vibrons. C'est cette vibration qui s'annonce et que l'on souhaite vous faire partager avec Les Ateliers et La Lune Derrière les Granges : la release party de NEwTT et Damantra en direct et sans public, mais avec vous en invités de marque.



Car il va sans dire que dans ce que nous vivons en ce moment, il est nécessaire et vital de pouvoir se réinventer pour retrouver ce frisson et cette énergie qui nous manquent tant : puisqu'il nous est impossible de vivre avant un bon bout de temps un bon concert plein de sueur et d'adrénaline, c'est vers les moyens modernes tels que les Internets mondiaux que nous nous tournons.



À pied d'œuvre pour vous offrir ce que nous avons de meilleur, nous vous donnons rendez-vous pour cet événement Release Party NEwTT + Damantra.



Afin de "ratisser large", nous proposons bien sûr ce live stream vidéo sur les réseaux sociaux tels que Facebook, via l'événement consacré, mais pssst ! Nous avons un scoop : c'est sur RADIOM.fr que la qualité de visionnage sera au rendez-vous, sans coupure intempestive prévisible avec Facebook, YouTube et consorts.



Aussi, si vous voulez profiter de cette indubitable qualité, préparez-vous à entrer dans le turfu de la bamboche en vous rendant directement ici :



On m'a dit que ça serait mieux là...



... et puis comme cette vie-là n'est faite que de plans B et de secours à plusieurs vitesses, nous sommes assurés que vous trouverez la plateforme qui sied à votre goût et à vos valeurs pour retrouver les plus belles images selon vos préférences.



Vraiment, n'en loupez rien, venez.