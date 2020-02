Financez NEwTT !

On ne va pas vous refaire un dessin, c'est maintenant une partie de la famille qu'on n'a plus besoin de présenter : on se croise, on se voit, on s'échange des clins d'œil et des headbangs et tout le monde est content. Ça vous a fait le même effet la dernière fois que vous avez revu vos amis d'enfance après des dizaines d'années, et c'était comme si vous vous étiez dit au revoir la veille. Là c'est pareil, c'est NEwTT, les potes du sérail qui en ont gros, très gros, et qui le font savoir en poussant la chansonnette, et on s'en souvient avec Aux Ateliers, personne ne vous entendra crier... (relire Si si, ça a gueulé).





Du coffre et du talent sur cette scène des Ateliers pour un concert percutant. Un peu plus qu'une étincelle dans l'obscurité !

Soignés

Ils se retrouvent en janvier au RIO de Montauban pour Alors... braille #5 , et ont d'ores-et-déjà planifié ce qui va les amener à la suite logique de leur travail :. Car non, ce n'est même plus la peine de poser la question : produire de l'image avec sa musique est un incontournable auquel il faut s'adonner avec le plus grand soin. D'autant plus que l'univers de NEwTT est hautement graphique, en témoigne le soin régulièrement apporté à tout ce qui sort de leurs petites mains expertes.Pour les aider dans cette difficile tâche, c'est aux masses, populaires et grouillantes, que l'on fait appel. Le financement participatif, cheville ouvrière de l'essor de nombreux projets qui ne pourraient pas trouver de soutien autrement. On sollicite sa fan base, ses réseaux, ses partenaires et ses amis afin que tous ensemble, par petites touches successives, on puisse dire "j'ai aidé".C'est qu'ils sont appliqués, ces artistes ! Soignés, même ! Sous une rustre apparence de musiciens qui font-rien-qu'à-faire-du-bruit, le projet vous demande de tendre l'oreille, de vous y pencher, d'y découvrir le volume de travail et de passion qui sous-tend l'ensemble. On comprend bien vite pourquoi ça grogne.Si vous ne l'avez pas pris comme un ordre, vous entendez certainement l'injonction, celle d'y regarder de plus près et de soutenir votre scène locale, celle qui produit du neuf, du dur, du fort, celle qui a besoin de vous et de votre contribution, même minime, qui s'ajoute à l'infini cortège des petites attentions qui les propulseront plus loin.Soutenez NEwTT. Ça fera du bien à votre âme, ça fera du grand à leur musique.... et retrouvez-les près de chez vous, en tournée et — bientôt — dans la playlist de RADIOM !Plus d'infos :