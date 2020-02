Inépuisables, infatigables — ou presque — lorsqu'il s'agit d'une nouvelle soirée concert, le trio infernal La Lune Derrière les Granges / Les Ateliers / RADIOM remet le couvert une fois de plus pour un plateau qui sent bon la guitare saturée ! Rock Bandits est la solution pour vous faire passer un vendredi soir des plus agréables.



Pour l'occasion, c'est bien du Rock et du Métal qu'on va se mettre sous la dent, histoire de varier et d'équilibrer les plaisirs (cinq fruits et légumes par jour, autant de découvertes musicales si possible).



Psychédélique énervé

Montre à gousset

Ter-ter

Alors on fait appel aux découvertes, surprenantes, mais aussi à ceux qui nous rassurent. Ce vendredi sera fait de ceux-là, pour un mélange bien onctueux, une émulsion fouettée dur... très dur.La musique dea cette puissance envoûtante qui puise son énergie d'on ne sait trop où. Il faut dire que le simple univers du groupe laisse songeur quant à ses inspirations et ses compositions. Nous en aurons le cœur net. N'ont-ils pas déjà inspiré le visuel du concert ? C'est un début des plus prometteurs. Après tout, nous ne sommes tous que des squelettes ambulants recouverts de peau. Ambiance psychédélique énervée assurée.Un groupe de musique, c'est une entité mouvante, qui se compose, se décompose, se recompose, protéiforme parfois, parfois instable, ou au contraire incroyablement immuable. On a connusous une mouture un peu différente, mais une chose est sûre : ils sont certifiés par le label qualité(souvenez-vous du tout premier concert : Make Rock'n'Roll Great Again ! ), gage indéniable d'un savoir-faire ancestral. On s'attend donc à ce qu'ils débarquent en habit d'ouvriers du XVIIe siècle, redingote, gilet et montre à gousset. Ou peut-être vaut-il mieux s'attendre à tout sauf ça.Après Paris et Toulouse, voici les locaux de l'étape qui s'apprêtent à trimballer le flambeau, lourde responsabilité que de représenter le ter-ter pour[qui apparaîtront sur les visuels imprimés en tant que "The Oshawa Sharks" avec toutes nos confuses et notre manque de relecture de "bon à tirer", NDLR]. Des cours de natation ne vous serviront à rien : les requins vous rattraperont de toutes manières. Laissez-vous plutôt flotter, emporter par le courant. En attendant, les squales nous attendent au tournant :Ce beau petit monde, issu de la drastique sélection opérée par selekta, se fera fort de vous attendre de pied ferme auxpour vous servir, bien chauds, les plats dont ils ont le secret.Bien entendu, pour les seuls excusés du contingent qui ne peuvent pas se déplacer et n'auront pas pris leur place , c'est vendredi 20 mars 2020 à 21:00 sur RADIOM que ça se passe !Plus d'infos :