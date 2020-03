Quarantined Bandits

C'est toute une flopée d'annulations que nous voyons débouler dans nos vies, et les projets de RADIOM ne feront pas exception. C'est bien Rock Bandits qui va faire les frais des mesures de précaution imposées par les risques de transmission du COVID-19. L'agenda de RADIOM fait en effet pâle figure.



Les nouvelles dispositions interdisent les rassemblements de plus de 100 personnes en milieu fermé pour limiter la contagion. Nous avons donc pris la décision avec La Lune Derrière les Granges et Les Ateliers de ne pas maintenir cette date, que nous préparions pourtant depuis un moment avec envie et énergie. C'est un coup dur pour tous ceux qui travaillent autour d'un événement comme celui-ci, mais aussi les centaines d'autres alentours. Les artistes, les techniciens, les partenaires, et bien sûr le public.



Mais c'est aussi pour éviter que les personnes fragiles ne puissent être directement ou indirectement exposées, pour que cette exposition soit entravée le plus vite possible dans la progression du virus, et pour que les interdictions soient levées d'autant plus vite une fois la tempête passée, et pour que vive et survive votre scène locale.



Les personnes qui avaient déjà acheté leurs places en ligne se verront intégralement remboursées de manière automatique dans les jours qui viennent.



Merci pour votre soutien et votre compréhension, et restez connectés pour connaître les infos quant à la reprogrammation de cette date !