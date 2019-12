Dernier direct 2019

Cette année 2019 est passée à une vitesse, je ne vous dis pas...



Nous sommes déjà à la dernière de l'année pour Let There Be Rock.



Nous "voguons" au rythme d'une trentaine d'émissions en direct par an. L'année 2019 n'y dérogera pas avec 31 Let There Be Rock depuis le studio de la rue Dalmais1.



Au programme, plutôt des morceaux des 70's et 80's, dont quelques titres ayant un rapport avec Noël. Même s'il n'existe pas de vrai "fil rouge", contrairement aux émissions précédentes.



Je compte sur vous lundi soir 16 décembre, dès 20h pour cette dernière de l'année sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Sans oublier de vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes, qu'elles soient musicales... ou pas !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !









autre appellation du studio de Radio Oloron.