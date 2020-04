En attendant la suite...

... des événements.



Il va certainement falloir que je revoie une fois encore le planning des rediffusions pour le rallonger.



Ceci dit, ce lundi soir 13 avril, il est prévu une rediffusion de l'émission du 18 mars 2019. Je vous renvoie vers l'article de présentation que j'avais rédigé à l'époque : IDB, késaco ?.



On y trouve des titres en français, et puis en français et puis...



Je vous donne rendez-vous lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !



Retrouvez nous sur Facebook : la page de Let There Be Rock