Les Gaulois Réfractaires en Écosse !

Mardi soir, on a des invités qui viennent du Grand Nord. On va leur poser plein de questions pour savoir comment leur pays fonctionne, comment ils gèrent tout ce qui est Covid, et même comment ils se démerdent avec le Brexit.

L’émission politique et satirique pleine de débats va parler aussi de la PMA et de la GPA avec une protestante convaincue.

notre Ministre de la Justice

le Passe Sanitaire

Jeff Bezos

... et pleins d'autres trucs sympa !

Bref, ce soir on va parler de toute l’actualité récente ou pas, comme par exemple :Bref c'est mardi 27 juillet 2021 à 20:30 . C’est avec moi, FaB , avec Hoggins! à la réalisation, qui sera aussi animateur, comme Alex et Sabiane et peut-être d’autres.Tout ça c’est sur radiom.fr , vous pouvez chatter sur le chat de RADIOM ou même appeler pour proposer des sujets ou autres au 09 74 76 81 81 (prix d'un appel local depuis un fixe en France métropolitaine)