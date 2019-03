IDB, késaco ?

Leur nom m'a été soufflé, et je dois reconnaître que je ne connaissais pas ce groupe.



IDB, ça vous parle ? À moi non plus jusqu'à il y a quelques jours.



Sous cet acronyme se cache un groupe mythique de la scène locale Bordelaise, Les Ignobles du Bordelais.



Je suis donc allé faire tour sur leur site : Les Ignobles du Bordelais pour les découvrir un peu. Et, cerise sur le gâteau : les titres (plus d'une vingtaine !) sont en téléchargement gratuit. Merci les IDB !

Je vous propose d'ouvrir le Let There Be Rock du 11 mars avec l'un d'eux.



Autre actualité qui nous intéresse : la sortie du 2ème EP de Normcore. La sortie officielle est prévue le 19 avril. Le groupe a eu la gentillesse de nous l'adresser et nous vous en ferons découvrir un titre. Avant une petite interview téléphonique que nous allons prévoir dans les semaines à venir.

Si vous vous souvenez, nous vous avions programmé tous les titres de leur premier EP Neighbors entre mai et juin 2017.



Et pour le cœur de la programmation, ce sera plutôt Rock, et plutôt Français... et plutôt francophone...



Pour découvrir tout cela, je vous donne rendez-vous lundi soir 11 mars, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !