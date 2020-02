Death is not the end

Bonjour et bonsoir à tous ! Ce soir dans What's The Game Today ? nous allons aborder un sujet qui a été souvent énuméré mais jamais approfondi à sa juste valeur. Un thème qui était présent dans beaucoup de jeux et qui me tient particulièrement à cœur : les rogue-like !



En effet, nombre d'émissions ont évoqué ces jeux mais jamais nous n'avons véritablement parlé du genre en lui-même. Et avec la sortie du nouveau DLC de Dead Cells : The Bad Seed, c'était le moment parfait pour sortir du placard tout les autres jeux qui ont contribué à la popularisation de ce genre. Le tout ponctué de news et de petits jeux toujours concoctés avec amour et sadisme.



Alors rendez-vous mardi 18 février 2020 à 19:00 pour une bonne dose de G@ming dans What's The Game Today ? !