Take a break

Après plusieurs émissions spéciales ces dernières semaines, il est l'heure pour l'équipe de What's The Game Today ? de se remettre tranquillement et de faire une émission plus calme basée sur nos dernières expériences de jeu.



Au programme de ce soir, nos avis sur différents jeux que nous avons pu tester ces dernières semaines, quelques débats et petits quiz. Mais l'actualité n'est pas vide non plus, donc nous aurons quelques news notamment sur un jeu que l'on pensait mort : Anthem.



Donc rendez-vous mardi 11 février 2020 à 19:00 pour deux heures d’émission chill dans What's The Game Today ? sur RADIOM !