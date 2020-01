Back on track

Après un début d'année calme et une émission spéciale sur Undertale, What's The Game Today ? reprend le rythme. En effet, ces dernières semaines on été riches en news et nous n'avons pas pu en parler dans nos derniers épisodes, donc nous allons rattraper le temps perdu !



Au programme : beaucoup de jeux repoussés pour notre plus grand malheur, des jeux annoncés pour notre plus grand bonheur, des news pour d'autres comme DOOM : Eternal ou Apex Legends. Bref, pas mal de choses à se mettre sous la dent ce soir dans What's The Game Today ?, toujours en compagnie de Herikors et Alex !



Alors rendez-vous ce mardi 28 à 19h pour se remettre dans le bain avec nous sur RADIOM !