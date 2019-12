« Je t'attendrai sur la plage »

Le jeu vidéo est un média qui a fait couler beaucoup d’encre au fil des années, que ce soit pour les différentes controverses, débats ou encore essais. Mais cette année, un jeu en particulier a polarisé la presse avec ses bandes-annonces énigmatiques et son univers mystérieux : Death Stranding.



C'est donc du dernier BB d'Hideo Kojima que nous allons parler ce mardi soir en compagnie du très célèbre MJ et joueur de Roll The Dice : Alex.

Nous aborderons dans la première partie de l’émission ce jeu qui a divisé le monde du g@ming. Et dans la deuxième partie, nous vous avons concocté un menus de news, de tests et de recommandations qui regroupent nos dernières expériences vidéoludiques et plus encore !



Donc rendez-vous mardi 2 décembre à 19h pour ce deuxième épisode de la Saison 2 de What's The Game Today ? !