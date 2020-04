Pour le reste on verra plus tard

Une terrasse ensoleillée, des passants souriants, une voisine qui fredonne, et nous autour d'une table à rire et s'embrasser, dans un tableau idyllique qu'on aspire à vivre à nouveau prochainement. C'est beau de penser au futur, peut-être un peu moins de l'idéaliser autant. Mais on ne sait pas, on n'en sait rien.



Il a fait beau ce week-end. Certains d'entre nous ont pu en profiter, d'autres non. C'est parfois pesant, et pourtant on attend un peu fébrilement les annonces gouvernementales qui vont sceller le destin des prochains jours. Prolongement du confinement ? Déconfinement progressif avec interdiction de rassemblement, réouverture de certains commerces ? La liste des possibilités et de leurs combinaisons est longue. Et alors que l'on réalise, peut-être un peu tard, que l'on est en train de nous habituer progressivement à un contrôle systématisé de nos déplacements, certaines voix s'élèvent et, parfois parce qu'elles le peuvent, déclarent ne plus vouloir présenter leur attestation, et refuser par principe le confinement. Si ce comportement peut hérisser, il s'explique et se raisonne, et il faut compter avec la diversité d'une population et ses individualités.



C'est pour en parler, aborder cette diversité, comprendre notre monde, notre environnement proche et lointain, qu'At Home se fait fort de tenter d'aborder la situation sous une multitude d'aspects.



Peut-être vous posez-vous des questions que nous nous posons aussi, et auxquelles nous pouvons collectivement tenter de répondre, en débattre, en opposer de nouvelles. Peut-être avez-vous déjà la réponse à nos questions et vous ferez-vous un plaisir de l'exposer. At Home tente de lever une toute petite partie du voile, aujourd'hui à 20:00 sur RADIOM.



Comme toujours pour cette émission, il y a plusieurs moyens d'interagir, et si vous avez un doute, les voici :





Si tout va bien, nous devrions accueillir une nouvelle ribambelle d'animateurs dans l'émission. Si tout va bien, lie.ju et Bastien seront de la partie ! Et vous ? Rendez-vous aujourd'hui à 20:00 pour commenter ?