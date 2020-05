Tous dehors ?

Alors que des signaux inquiétants nous proviennent de pays qui ont déjà commencé à déconfiner (et ont dû faire marche arrière par endroits en toute urgence), nous nous apprêtons à démarrer une semaine qui va sonner pour beaucoup comme une libération. Deux mois. Deux longs mois, vécus par chacun de manière très différente, mais avec toujours cet objectif en tête : limiter autant que faire se peut la propagation d'un virus, autant que la probabilité de sa propre contamination.



Et c'est là que le bât blesse : un déconfinement forcément attendu depuis longtemps, pris à tort comme la nouvelle de la disparition du virus dans la population, qui s'annonce explosif. Le déconfinement, pas le virus. Quoique...



Pour beaucoup, c'est la reprise du chemin de l'école ou du travail, après un épisode hors du temps que d'aucuns auraient souhaité durer toujours alors que d'autres n'ont jamais arrêté. Nous non plus, on n'a (presque) jamais arrêté avec At Home. Rien à voir avec celles et ceux qui ont risqué leur santé en première ligne avec des équipements de protection rudimentaires et des cadences de travail qui n'ont pas diminué. Non, restons pragmatiques : les animatrices et animateurs d'At Home ont pu respecter les gestes barrières et le confinement, et c'est tant mieux.



Et vous ? Quel est votre plan de déconfinement ? Progressif ? Explosif ? Discret ou bruyant ? Peut-être avait-il déjà commencé depuis quelques jours en secret ? Faites-nous en part dès maintenant sur le répondeur de « 📞 At Home », dans les commentaires et par SMS au !



... et demain à 21:00, on sera en direct pour prendre vos appels au standard : 09 74 76 81 81 et sur le chat !



Ne ratez pas cet épisode d'At Home, c'est probablement le dernier !