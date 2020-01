Impossible. C'était impossible, et il le savait déjà lorsqu'il me dit : « fais le vide dans ton esprit ! » Avais-je seulement déjà essayé, au moins une fois ? N'y avait-il pas injonction plus banale, de celles que l'on entend dans les films où le mental prime, où l'on doit avoir peur de ses propres pensées sans quoi elles nous détruisent ? Pourtant ici c'était différent, je le sentais. Il me répétait cette phrase avec insistance, de sorte que les mots eux-mêmes perdaient leur propre sens, une succession de syllabes. Était-ce « il » ou « elle » qui me parlait ? Je n'en étais plus vraiment sûr, cette voix était-elle seulement réelle, ou déjà dans mon esprit, cet esprit que j'étais censé libérer ? Oui, cette voix, ce son, ces pensées prenaient petit-à-petit toute la place, de sorte que — j'en étais presque certain — je finirais bien par y arriver. À vider mon esprit.



Désormais je n'étais plus sûr de rien. Depuis combien de temps mon caisson de flottaison me maintenait-il dans cet état ? Des heures ? Des jours, peut-être ? Un instant à y repenser, je faillis revenir dans la réalité, et anéantir d'une seule lueur de lucidité le chemin que je venais de parcourir.



Le silence. Implacable, assourdissant, à faire rugir tout un corps, bouillonner les tempes, ce silence que je fuyais jadis, je l'embrassais dorénavant. Et c'est là que me parvinrent les premières notes. Embrumées tout d'abord, puis de plus en plus distinctes, jusqu'à m'envelopper, pour que nous ne fassions alors plus qu'un, plus qu'une seule entité, informe boule d'énergie qui a tout saisi, tout compris. Compris qu'il n'y a rien à comprendre, seulement se laisser flotter dans l'impassible écoulement du temps.





Atterrissage

Esuna

Privilégiés

Psychédélisme 2.0

Premières impressions, puis sentiments plus poussés lors d'une seconde écoute, puis encore, et encore, et à nouveau, s'attarder sur un titre, y revenir, s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on voulait comprendre. Car si le nouveau son d'a une signification, elle est dans la tête de l'artiste nous ne pourrons jamais réellement savoir ce qu'il en est. Tout ce que je peux en déduire, de mon ressenti, de mes émotions, c'est la force de ce qu'il réussit à faire passer.Retour à la réalité donc, atterrissage en douceur sur un lit de coton ouaté. Un album, unplus exactement (un petit tour ici pour une courte définition : Extended Play ). Cinq titres dans une progression toute particulière sur cequi sort dans quelques jours et qu'on a eu la chance de découvrir en avant-première.Un petit retour en arrière s'impose sur la première rencontre entreet. Tout d'abord distante par le truchement de l'émission Le Local à Bohème dans Un style indéfinissable ! , menant rapidement à l'inclusion dans la playlist de RADIOM de quatre titres d'une rare puissance sur un premier EP nomméest en écoute libre sur Bandcamp C'était en 2015. C'est loin, non ? Depuis, des centaines de passages de ces sons sur RADIOM, mélangés à la playlist et toujours, toujours, à chaque fois, cette projection comme un souffle dans un univers onirique qui nous secoue. La production mêle les rythmes syncopés aux mélodies envoûtantes, serties de samples qui nous ramèneront instinctivement et systématiquement à notre passé, nos racines, notre culture. Chacun y trouve son compte, y puise la force d'une musique qui nous élève.Déjà séduits par le blast de cette première mouture, n'avions-nous pas envie d'en tirer la substantifique moëlle ? Ce fut chose faite sur en live aux Ateliers pour 🗓️ Open Arts #2 , en pleine transition dans ce qui deviendrait très vite ce que nous allons découvrir.Alors forcément, avoir la chance d'écouter ce nouvel EPparmi d'autres privilégiés inconnus, c'est l'occasion de se pencher avec insistance sur ce son, ne pas hésiter à convoquer le précédent album, se risquer à comparer, argumenter à voix basse, puiser dans ses souvenirs à nouveau.On part donc sur cinq titres, dans une composition qui gagne en force. Elle se départit d'artifices, renoue avec le cœur de l'ouvrage, va droit au but.Car bien sûr que le démon est là, il est en chacun de nous, dans une lutte sans fin contre sa propre nature. Ou est-ce seulement une nature, et pas quelque chose de plus sournois, de plus contemporain ? Cette hybridation homme-machine qui en fascine tant n'est-elle pas déjà ce qui mènera à notre perte, ce à quoi nous nous opposons quotidiennement, ou au contraire le δαιμόνιον (dæmon) de Platon qui nous guiderait à chaque instant, œuvrant tant bien que mal pour nous éviter de sombrer corps et âme ?S'il fallait s'en convaincre, la dualité cybernétique s'affiche en grand sur la pochette de cet EP, sans savoir si cette vision d'un être transhumain n'est qu'un aperçu futuriste dans le brouillard ou un destin bien tracé qu'il va falloir appréhender.La musique d'est de cette trempe, mélange organique et électronique, le caisson de flottaison qui isole nos sens pour nous permettre de nous recentrer. Ça n'est pas un hasard si l'EP sort sous le label, qui appuiera sans aucun doute sur la transe autant que la trance, psychédélisme 2.0 auquel on s'abandonne volontiers un soir tiède d'été en plein festival.L'EP est en précommande auprès du label, l'occasion d'avoir chez soi un bel objet et son double numérique à emporter partout :Aussi va-t-il falloir se préparer pour une session exceptionnelle en compagnie d'Urda Project, en direct sur RADIOM, ce, jour de sortie officielle de l'EP.Car qui, mieux qu'Urda Project, pourra nous expliquer ce qui se passe dans sa tête, d'où viennent ses émotions, et comment il compose ses titres pour un EP à la fois sombre et lumineux ?Toutes les réponses à vos questions mercredi 15 janvier 2020 à 20:00 sur RADIOM !En attendant, quelques infos bien utiles :