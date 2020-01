Démarrage en douceur

Meilleurs vœux à tous et à toutes et bon retour sur RADIOM ! Nous nous retrouvons en cette nouvelle année pour la suite de What's The Game Today ? avec une émission sous le signe de la reprise tranquille.



Au programme de cette rentrée, nous allons revenir sur les Games Awards et couvrir (enfin) l'événement, puis nous parlerons des différentes news ainsi que des jeux auxquels nous avons pu jouer pendant ces vacances, toujours avec des petit quiz proposés par Herikors et en compagnie d'Alex !



Alors rendez-vous ce soir à 19h pour deux heures de What's The Game Today ? !