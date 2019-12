Stay a while and listen...

Nous avons tous une histoire à raconter, et au fil de l'avancée de l'humanité nous avons utilisé de nombreux moyens pour passer ces fables. La parole, les livres, les films et maintenant les jeux vidéo sont une manière de communiquer ces contes et légendes tout en nous permettant d'y participer, voire d'influencer la direction des événements et du dénouement.



C'est de ces jeux qu'est inspiré cet épisode de What's The Game Today ?, ces jeux qui nous ont fait vivre des aventures parfois drôles, parfois émouvantes mais surtout inoubliables : les jeux narratifs.



Life is Stange, les jeux Telltales et Quantic Dream... ce soir nous allons tous évoquer nos expériences avec le "cinéma interactif".



Car oui, ce soir nous avons plusieurs invités ! En plus de mon collègue Herikors, nous accueillerons trois autres personnes dont Alex qui revient encore une fois pour notre plus grand plaisir !



Alors soyez au rendez-vous ce soir à partir de 19h sur RADIOM pour deux heures d'émission en notre compagnie dans What's The Game Today ? !