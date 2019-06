On se prépare...

Pour le centième Let There Be Rock en direct depuis le studio de Radio Oloron.



Et, pour mémoire, je rappelle que Let There Be Rock est née sur RADIOM en juin 2007, a vécu en continu jusqu'en juillet 2016. Et là, je pensais bien, avec regrets, que cette aventure allait prendre fin.



C'était sans compter sur le destin (le hasard, la bonne étoile, appelez cela comme vous voudrez) qui a fait que le studio de Radio Oloron se trouvait à 150m de mon domicile...



Vous imaginez bien que je n'ai pas hésité à aller proposer cette émission, sous la même forme, aux dirigeants de la radio d'Oloron et du piémont Oloronais.



Le nouveau départ a eu lieu le 3 octobre 2016.



Puis, j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir être à nouveau diffusé en direct sur RADIOM à partir de janvier 2017.



Nous fêterons la centième le 24 juin prochain.



Au programme : des invités des deux radios qui viendront avec, dans leur sac, un titre Rock qui les a marqués et que nous diffuserons.



Mais aussi, en direct au studio ou au téléphone, des groupes ou chanteurs que nous avons reçus dans l'émission qui viendront nous donner de leur nouvelles.



Au fait, tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas de direct ce lundi 10 juin. Nous vous proposons une rediffusion de l'émission du 25 juin 2018 (De Lune à Moon).



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !