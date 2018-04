Café, pause tout court, Pause Guitare...



Oui, tiens ! parlons un peu de Pause Guitare 1, le festival qui se déroule à Albi début juillet prochain.



Il faut dire que la programmation de cette année va me faire regretter d'être si loin d'Albi :



Matmatah, Bernard Lavilliers, Santana (jeudi 5 juillet), Catherine Ringer, Deep Purple (vendredi 6 juillet), Suprême NTM (samedi 7 juillet), Texas (dimanche 8 juillet),

sont les concerts auxquels j'aurais aimé assister.





A propos de pause, Let There Be Rock en fait une le lundi de Pâques. C'est une rediffusion du 13 novembre 2017 (Pêle-mêle) à laquelle vous aurez droit avec une programmation orientée "made in France" dans la deuxième moitié du programme (Lavilliers, Miossec... Wampas... Higelin...).



En attendant de vous retrouver en direct le 9 avril prochain,



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !





1 Pour en savoir plus sur la programmation de Pause Guitare 2018