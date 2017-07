Deep Purple... Again

Je vous avais déjà parlé de la sortie du 20ème album studio du groupe britannique Deep Purple dans l'article qui accompagnait Let There Be Rock du 22 mai dernier, Une courte litanie....



Cet album, intitulé InFinite , était annoncé comme étant le dernier du groupe. Il était suivi du Long Goodbye Tour , tournée mondiale entamée le 13 mai 2017 à Bucarest et qui prendra fin (dans l’état actuel des choses) le 23 novembre 2017 à Londres.



Trois dates en France : Lille (1/06), Paris (3/06) et le Hellfest (Clisson, 16/06/2017).



J'avais pour ma part choisi le concert le plus poche de mon domicile. A savoir Bilbao, au BEC (Bilbao Exhibition Center) vendredi 30 juin dernier (c'est encore tout frais !).



Et je me suis régalé.



Pas avec la première partie, en tous cas, assurée par le groupe Alter Bridge. Son brouillon et saturé, balance mal réglée (une véritable agression pour mes vieux tympans). Obligé de mettre mes bouchons d'oreilles.

On a vu le bassiste mais pas entendu la basse... Seule la batterie tirait son épingle du jeu et était assez claire et audible...



Au point que je me suis posé la question de l'acoustique de la salle Cubec .



Et puis Deep Purple est entré en scène. Exit les bouchons d'oreilles, son bien réglé, juste comme il faut pour percevoir la totalité des instruments et la voix de Ian Gillan sans agresser les tympans. Superbe !



Set entamé avec Time For Bedlam (morceau qui "ouvre" le dernier album) et sans une pause pendant les cinq premiers titres !



Quelle énergie pour ces papys de 69 ( Don Airey et Ian Paice ) et 71 ans ( Roger Glover et Ian Gillan ) ! Et le "jeunot" Steve Morse (62 ans seulement).



Cinq extraits du nouvel album et des titres anciens et emblématiques. Je veux parler de Space Truckin' et Lazy et surtout Smoke On The Water (les trois de Machine Head - 1972).



Et puis, ce qui se voit aussi sur scène en dehors de la musique : le plaisir de jouer, une complicité (surtout entre Glover et Morse).



Quant à la programmation du lundi soir 3 juillet : à votre avis, Deep Purple ou pas ?



Mais pas que...



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !