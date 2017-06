Gregory LeNoir Allman

Ce nom ne vous dira certainement pas grand-chose. Plus communément nommé Gregg Allman . Avec son frère Duane (et leur groupe The Allman Brothers Band) il aura été, avec Lynyrd Skynyrd, l'initiateur d'un courant appelé "Southern Rock".



Ce lundi soir, dans Let There Be Rock nous démarrerons avec un titre de The Allman Brothers Band puis, comme à notre habitude, un titre ou un groupe en "appelant" un autre nous déroulerons autour du Rock sudiste.



Mais pas que...



En fin de programme, nous continuerons la découverte de InFinite , le dernier album de Deep Purple et de Neighbors , le dernier EP de Normcore.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !