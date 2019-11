Ce lundi soir 25 novembre nous allons nous laisser bercer au fil de l'eau.



Tout simplement, je suis allé chercher tout titre qui contenait "Water" dans ma collection.



Oui, c'est aussi simple que cela.



Et pour découvrir toute cette eau je vous donne rendez-vous lundi soir 25 novembre, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !