Unis à Manchester

On ne dira jamais assez l'horreur de ces attentats. Où qu'ils aient lieu.



Pour dire notre solidarité nous avons décidé d'« être Manchester » ce lundi soir 29 mai 2017.



Et nous le serons à notre manière, c'est à dire musicalement.



Liverpool a eu les Beatles, Londres les Rolling Stones, Manchester n'a pas eu que Oasis...



Ainsi nous allons programmer dix groupes issus de cette ville.

The Hollies, par exemple, qu'on connaît peu en France mais fut un groupe "phare" et qui fait partie des groupes appréciés de Let There Be Rock.

Formé en 1962 par Allan Clarke et Graham Nash (oui, oui, celui de Crosby, Stills & Nash plus tard) et resté 231 semaines dans les charts 1 anglais sur toute la décennie 60.



Autre groupe de Manchester, formé à peine deux ans plus tard : Herman's Hermits. On les connaît surtout pour le hit No Milk Today.



Sortons des sixties pour pour arriver à des temps plus récents : Joy Division et son alter ego New Order. Manchester.



The Stone Roses et The Smiths. Manchester.



Happy Mondays et Simply Red. Manchester.



Un titre de chacun de ces groupes le lundi 29 mai. Et pour compléter, on continue la découverte du dernier album de Deep Purple et le dernier EP de Normcore.



Parce qu'on ne nous empêchera pas d'écouter de la musique et d'aller à des concerts !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !





Classement des ventes d'albums établi par le Official Charts Company (OCC) sur la base des ventes de disques en Grande-Bretagne. L'équivalent du Billboard aux États-Unis.