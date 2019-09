Les Bougnettes à l'école de John

Jeudi 12 septembre les Passeurs de Bougnettes reçoivent avec bonheur des musiciens amoureux de leur art et désireux de transmettre. Jonathan Teysseyré, fondateur et directeur de l'école John à Revel, et Bernard Arbassette, professeur, seront vos invités chers auditeurs chouchoutés.



L'enseignement dispensé dans l'école s'appuie sur une pédagogie alternative qui sort des schémas classiques d'apprentissage de la musique. Basé sur un rapport avec l'instrument et sur la pratique, il permet aux élèves de tous niveaux de progresser. Quelle que soit sa motivation, se mettre à la musique, reprendre la musique, jouer d'un instrument, progresser, chacun trouve sa place. Ici, pas de système de notation mais une émulation soutenue dans des cours individuels ou collectifs pour tous les âges. Les notes quand elles sortent, c'est pour le plaisir.



Pas moins de 200 élèves adhérent à cette démarche et cet enseignement.



Ça se passe ici, ça se passe maintenant sur notre territoire, et les acteurs de ce beau projet seront à notre antenne. Alors, pour tout savoir du fonctionnement de cette belle association, connaître ses propositions éducatives et ses projets, mettez-vous à l'écoute de nos invités jeudi à partir de 21 heures.



Et puis le mieux ensuite, c'est d'aller y faire un tour pour les rencontrer.









LeS BouGn3TteS eN MuSiQu3









Plus d'infos :École John4 rue Jean Moulin31250 Revel