Il en vient de toutes parts, c'est l'Open'Arts #2 !

C'est en véritable conjuration que nous nous posons aujourd'hui. Ça suffit. Non à la dictature de la pluie, des orages, du vent, du mauvais temps. Il nous faut du soleil, de la chaleur, des papillons et des bourgeons. Et quoi de mieux que d'incanter pour que ça se réalise ? Quoi de mieux que de provoquer l'occasion ? Voilà l'idée avec Open'Arts #2 !



Déjà en septembre dernier, la première édition (annoncée ici : Ouvrez les Arts, débriefée là : "On fire !") nous avait emplis de joie. C'est bien logique, tels des drogués à la recherche d'une nouvelle dose toujours plus forte pour tenter d'atteindre cet hypothétique nirvāṇa, on réitère l'expérience. On ? Le quatuor infernal Les Ateliers, La Lune Derrière les Granges, TETRA, et RADIOM, bien sûr !







Pour être sûrs de notre coup, nous avons dégotté une brochette d'artistes. Et justement comme une brochette, nous allons pouvoir les déguster d'un coup ou les uns après les autres, tant leur association s'est tendrement faite à la cuisson. On prépare donc un feu qui chauffera de plus en plus au fur et à mesure de la soirée, et on passe tout ce petit monde sur le grill.



Je prends ma place !



Pour s'assurer que l'on fait le bon choix, et qu'en plus de trouver un accueil étrange à base d'activités graphiques et ludiques arrosées et rassasiés au bar qui sera présent à cet effet, listons brièvement le programme musical de cet Open'Arts #2. On met ça dans le désordre, bien sûr :





SebSeb

Urda Project

Bay of Fires

SpellBox23

FLATCAKE

KELIT

Dudy

Du rap calme pour des revendications éclairées, c'est un peu la marque de fabrique de, et il en sera de même sur cetDéjà en playlist de RADIOM depuis un petit moment (au moins depuis Un style indéfinissable ! dans Le Local à Bohème ), la musique d'vous fera voyager. Le vaste champ de pop culture qu'il embarque dans ses samples trouvera forcément un écho à vos propres souvenirs. Un univers envoûtant à découvrir sous les étoiles :Vous avez déjà entendusur RADIOM, mais vous ne le saviez pas encore. Ou du moins entendez-vous régulièrement ce qu'a pu être avant. Beaucoup de chemin parcouru depuis cette époque déjà très sensible et profonde, aux accents électroniques mélodiques qui emportent, etnous emmène sur ledit chemin à travers quelque chose d'encore plus fondamental. Ce sera donc un live act techno aux Ateliers, déjà loin de ce qu'on peut entendre ici :Il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps à l'écoute depour se fondre dans cet univers éclectico-électro. Les BPM grimpent, les basses s'amplifient, et le chant se lève. C'est à la fois tribal et lyrique, et ça va porter loin :On ne peut pas parler de revival pour, ils l'ont fait il y a quelques mois déjà pour une occasion bien spéciale, mais force est de constater que le duo (qui a sévi sur RADIOM à de maintes reprises, ainsi que dans l'émission Les DJ's du dimanche ) se faisait rare dans nos contrées. On promet de raviver la flamme du dancer inconnu avec les moustachus aux platines :Certains connaissentdans sa formation avec The Rym où il officie en tant que beatmaker en filigrane de textes posés en toute quiétude. Le beat sera bien au rendez-vous ce 14 juin avec une performance musicale autonome qui nous emmènera collés à la scène tels des chiens de Pavlov incapables de résister à l'attraction :Tout comme avec Bay of Fires, la partie techno sera assurée pardans l'ambiance d'un futur imparfait. Impossible de résister, c'est le son qu'on voulait :En plus de cette programmation musicale plus que chargée qui trouve une résonance en chacun de nous, nous trouverons des agréments comme unet uneafin de profiter d'un peu de beauté pour les yeux. Lesaura vous faire voyager en images tout au long de la soirée, les performances graphiques deet devous surprendront...Rendez-vous le 14 juin pour ce nouvelPlus d'infos :