Ouvrez les Arts

À peine "Funk You (Up) !" terminée et le sol nettoyé qu'il semblerait bien qu'on remette ça aux Ateliers avec La Lune Derrière les Granges ! Une grosse soirée. Encore plus grosse que d'habitude. Énorme.



On prend les mêmes et on recommence... ou presque. Cette fois-ci se joint à l'aventure Tetra et son aréopage d'artistes en tous genres qui vont se mêler, s'entrecroiser, pour une proposition artistique rarissime dans le pays castrais. En substance, de la musique et des arts visuels en plein-air, un vrai truc de hippies !



En guise de musique, la glissade est rapide depuis le pays des hippies, puisqu'on s'apprête à enchaîner, dans le désordre, du dub, de l'électro, du rap, du rock, le tout en acoustique ou en DJ set, dès la fin de la journée jusqu'au milieu de la nuit !



En effet, c'est une soirée qui commence avant l'apéro, dès 17h30 devant les Ateliers, à profiter de la tiédeur de la fin du mois de septembre affalés sur des canapés et des tapis sortis pour l'occasion, avec moult breuvages et grillades champêtres.



Et puisque, comme pour les livres pour enfants, on a toujours besoin d'une petite illustration pour comprendre de quoi on parle, voilà de quoi patienter jusqu'à la fin du mois : parmi les artistes de la soirée, de l'électro pour pour voyager avec neutral, pas si neutre que ça :







Dans la même veine, et arrivant aussi tout droit de Toulouse, on découvrira également le travail de Twelve Trees :







Ce n'est qu'un aperçu de la (riche) programmation de cet événement, soumis à participation libre. Les artistes et organisateurs seront néanmoins bien contents si vous pouvez les récompenser pour leur travail, et c'est pourquoi en plus d'être libre, la participation est nécessaire. C'est vous qui décidez du prix de votre soirée Open'Arts !



Prévoyez donc de sortir plus tôt de la crèche, de l'école, du lycée ou du travail pour ne rien rater du début vendredi 28 septembre !





