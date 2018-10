Aucun doute là-dessus, c'était le feu. Car si vous avez manqué Open'Arts #1, vous aviez sûrement une bonne raison, mais vous vous jurez alors de ne pas manquer la prochaine édition ! Entre nous, c'est une bonne chose.



Car il va désormais falloir rattraper le temps perdu, faute d'avoir pu le vivre en live. Pour RADIOM, ce ne fut que du temps de gagner avec les sémillants partenaires avec lesquels elle trace sa route depuis quelques temps : Les Ateliers, La Lune Derrière les Granges, et tout dernièrement TETRA, quelque chose qui va durer, sans aucun doute !



Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que sans leur détermination ni celle des bénévoles qui se sont affairés pendant plusieurs jours avant et après pour que tout se passe au mieux, rien de tout cela ne serait arrivé. En plus de bénéficier d'un lieu qui est une véritable aubaine pour Castres, c'est grâce aux personnes qui lui tournent autour que l'on peut faire de grandes choses !





Du son !

BassOff 248 ​

Jahlen 229 ​

Mad Roj 227 ​

Twelve Trees 217 ​

neutral 218 ​

Dudy 198 ​

Ascèse Records Guest Appearance 205 ​

Pour les yeux

Les grandes choses, on vous les avait annoncées avec un léger avant-goût (avouez que ça reste longtemps en bouche, même après !) de ce qui vous attendrait ce vendredi soir. Souvenez-vous : il y a quelques jours on en parlait dans " Ouvrez les Arts " ! Malgré une description dithyrambique, nous étions sûrement loin d'imaginer que le résultat irait au-delà de nos attentes ! De la musique (plein !), à boire (beaucoup ! avec modération), à manger (oh oui !), à danser (yeah !) et à discuter confortablement installés dans de larges et confortables fauteuils sortis dedes Ateliers. Si le programme était alléchant, sa concrétisation n'en fut pas moins un délicieux repas jusqu'à satiété !Embarquons-nous par le menu dans cetqu'on n'est pas près d'oublier !C'estqui a ouvert la danse pour toute la soirée. On y a reconnu des hommes aux multiples talents, impliqués un peu partout, et qui manient baguette et médiator avec dextérité et décontraction. Pourquoi faire une progression douce ? Autant taper dès le début !C'était ensuite au tour de(ne faites pas comme moi, prononcez "escrime") de prendre le relais en un tournemain avec un enchaînement parfait ! La complicité et la connivence de ces deux-là, secondés — que dis-je ! épaulés ! sumblimés ! — par leur DJ attitré en ont ravi plus d'un(e) !Si l'on parlait d'enchaînement parfait juste avant, comment qualifier ce passage de micro à? Des paroles engagées, dures et douces, un flow qui coule de source pour faire la transition vers la suite des événements.La suite, c'estet son live set sensible et personnel, un point-charnière de la soirée pour s'enfoncer toujours plus dans la nuit.Sombre sur scène, lumineux dans le cœur,embrasse cette nuit qui s'est installée dans la cour, et nous emmène doucement vers l'heure fatidique où il faudra abandonner la douceur extérieure pour regagner le noyau dur dansEn guise de noyau dur, c'estqui s'y colle et nous plonge dans un univers fascinant accompagné de créations visuelles en direct sur la scène.Les pincettes ?ne connaît pas. On revient à l'essentiel, au core, on fait vivre à ce bâtiment industriel un univers parallèle, un chemin qu'il aurait pu prendre du temps où il était encore en friche, hangar vide et désaffecté. La techno bat son plein.En guise de surprise, alors que tout semblait perdu, c'est un guest mix d'qui vient conclure la soirée, une vision électro-gabbo-festive de ce que peut être une fin de fête avec eux.Cet article ne pouvait être publié sans allier l'utile à l'agréable, un peu de visuel sur tout ce son qu'on a pris en pleine tête et avec délice pendant plusieurs heures aux Ateliers ce soir-là. Entre créations vidéo en direct pendant les mixes et œuvres d'art participatives dans la cour à grands renforts de craies et de feutres, il fallait souligner que le plaisir de se déplacer à un concert est aussi visuel.Nous en avons donc pris plein les yeux, et ça fait du bien, il fallait donc le partager. Car si c'est Gilles Marre qui a immortalisé en images cette soirée, c'est un travail d'équipe qui a permis de préparer le lieu et d'en imaginer l'aménagement, les couleurs, les ambiances, afin de proposer le meilleur aux spectateurs.Au-delà de l'auto-congratulation, c'est vraiment un événement d'une rare intensité qui nous reste en tête et que, bien sûr, nous souhaitons voir grandir doucement à l'avenir.On se donne donc rendez-vous très prochainement pouravec vous en guest stars accoudées au bar et en pleine transe musicale devant la scène. Qu'est-ce que vous en dites ?RADIOM s'associe à ses co-organisateurs pour remercier, dans un désordre total : les artistes qui ont répondu présent ainsi que leurs aréopages de groupies respectifs ; Bastien, Kathy, Gwen, Younès, Lydéric, Sabiane, Hélène, Guillaume, Thomas, Marcin, Julie, Mathilde, la pépinière Haberschill de Valdurenque... et tous ceux que nous oublions ici (et qui ne manqueront pas de nous le faire remarquer) !Ne manquez aucun événement de RADIOM ou de ses partenaires en vous abonnant à leurs pages Facebook respectives :