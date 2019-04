Tous les SOS

Pour les cris, on verra plus tard, en fonction de la soirée. C'est que ça va sûrement bouger, ces 19 et 20 avril à Revel pour le SOS Musique ! Après le succès des précédentes éditions (relire Help me John, you're my only hope ! et Décollage imminent, « SOS Musique » à la rescousse !), on embraye tout naturellement sur l'édition 2019 sur un week-end prolongé qui nous permettra de nous remettre gentiment de nos émotions (oui, on pense déjà à "l'après", une vieille habitude).



Au programme, un salon plein de rencontres et de découvertes, organisées autour de l'École John, l'école de musique de Revel emmenée par Jonathan Teysseyré et sa sémillante équipe. Il faut dire que depuis quelques années, les effectifs gonflent et qu'ils ne savent plus où donner de la tête. C'est bon signe, très bon signe, et c'est dans le prolongement des activités de l'école que se trouve ce SOS Musique annuel, désormais traditionnel.



Mais alors, qu'y trouve-t-on ? Concerts, masterclasses, débats et rencontres, avec les élèves de l'école, leurs professeurs, les visiteurs, proches ou lointains, qui font le déplacement pour suivre l'actualité et s'imprégner de l'ambiance des activités de l'école.



Car au-delà d'une simple démonstration de force, c'est avant tout une célébration de la musique et de son apprentissage que l'on veut ici proposer, et c'est avec le public curieux que ça se passe. Néophytes, amateurs ou praticiens éclairés se retrouvent pour partager ces moments chaleureux.



Et puisqu'on parle de tradition, c'est donc tout naturellement qu'on accueillera, le vendredi soir, le groupe SHAPE, émanation spontanée et bouillonnante de l'école et de ses musiciens, pour un concert avec invités !







Le lendemain, samedi toute la journée, ce sont les ateliers qui s'enchaîneront, entremêlés des discussions sur le plateau de RADIOM au gré des envies et folies des intervenants.



Le programme est vaste, tellement vaste qu'il mérite le détour en chair et en os tant il y aura de quoi se sustenter !



Oubliez votre semaine épuisante, ces réunions qui n'en finissent pas, ce chantier qui n'avance pas, cette vie qui ne vous sied pas. Venez vous libérer avec le SOS Musique !



Nous tenterons avec RADIOM de vous faire vivre cet événement en direct, et vous accueillerons sur notre plateau tout au long de la journée !





Plus d'infos :- l'événement du vendredi soir : SHAPE + Guests - le samedi en folie : SOS Musique #3