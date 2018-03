Après le succès de l'édition du SOS Musique 2017, il y a comme une odeur de montée en puissance dans l'air, une augmentation de régime, le passage à l'étape supérieure. C'est en effet imminent : le SOS Musique 2018 est sur les starting-blocks avec une formule bi-goût au double effet, actif à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, un peu partout... et forcément, ça se voit aussi partout. Magique, quoi.



La formule magique, c'est justement l'innovation de cette année avec un découpage tout neuf. L'édition 2017 (relire Help me John, you're my only hope !) avait concentré toute son énergie sur une seule journée-marathon ; loin de réduire la voilure, c'est désormais sur deux jours qu'il faut compter avec le SOS Musique, à commencer par le SOS LIVE ! qui met en scène un plateau péchu : Worth The Wait, Dusky Runners et Shape (tiens ? ne les aurait-on pas entendus dans Petit Rock des peuples ?).



Ça, c'est le petit tour de chauffe, la mise en jambes revéloise, technique jalousée par bon nombre de concitoyens qui n'ont pas la chance d'être "frontaliers". Revel en effet, home land de l'École John, à cheval entre le Tarn et la Haute-Garonne, accueille tout naturellement le salon aux allures de festival à la salle Claude Nougaro. RADIOM va donc chasser sur des terres lointaines et étrangères, passe alors une ligne inconnue, une frontière invisible. Ne l'avions-nous pas déjà fait ? Peut-être que si.



Forcément, la musique, c'est un peu ce qui nous fait nous lever le matin à RADIOM (vous connaissez BANG ! ?), alors on fonce !





Travail de succion

Orchestre symphonique

Le, c'est donc le, à base de ce que l'on peut appeler d'emblée des promesses alléchantes. Lesnous en donnent un aperçu :Ils ne sont pas seuls, puisqueet— à découvrir en vrai — partageront cette affiche, et on les attend de pied ferme pour en récupérer la substantifique moelle, même si l'opération ici mentionnée implique un travail appliqué de succion. S'il faut en passer par là...Le lendemain, à peine remis de nos émotions nocturnes, il faudra remettre le couvert avec cette fois-ci l'accueil d'un public nombreux venu participer au salon dans son entièreté, entre démonstrations, concerts et plateaux radio. On ne saura plus où donner du micro, et c'est tant mieux ainsi !Et puisqu'on ne peut décemment pas organiser un salon de musique sans en faire son objet principal, on remet le couvert le soir du samedi avec unet une mise en démo — forcément experte — des professeurs de l'École John sur un concert tout particulier.Alors ? On s'y rejoint ? Venez retrouver RADIOM pendant ces deux jours fous sous le signe de la musique ! Le SOS LIVE ! (le vendredi soir) Le SOS Musique (le samedi)