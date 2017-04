Help me John, you're my only hope !

Revel, ville de tous les rêves, de tous les mystères, de toutes les quêtes. Noble cité au cœur de laquelle se prépare un événement non moins prestigieux, durant lequel d'éminents ambassadeurs se retrouvent afin d'échanger leurs vues sur l'avenir d'un Monde qui a grand besoin de retrouver sa sensibilité... musicale.



Le SOS Musique 2017 ouvre donc ses portes le samedi 15 avril à 14h et promet de flamboyantes découvertes !



Imaginé par l'L'École John, désormais célèbre école de musique reveloise avec qui RADIOM partage modestement quelques affiches (dont l'émission Dis-moi ce que t'écoutes, à revenir très prochainement à l'antenne, et surtout en chair et en os au Bolegason), ce salon SOS Musique 2017 ambitionne ni plus ni moins de faire discuter les passionnés, les professionnels, les amateurs, les consommateurs et les curieux... de la musique !



S'y croiseront les visiteurs, entrés gratuitement, et les professionnels (luthiers, professeurs, disquaires...), mais aussi les grandes pointures de la musique. Leurs noms ne vous diront peut-être rien, mais Yannick Robert et Patrick Rondat sont des noms connus et reconnus, musiciens au retentissement international, et ils prendront plaisir à animer leur Masterclass pour un public averti ou en passe de l'être !



Car c'est autour d'un réseau que se construit la musique de demain : ceux qui la font, ceux qui l'écoutent, mais aussi toute la chaîne intermédiaire, en passant par ceux qui la produisent, la construisent, la subventionnent, la promeuvent, et la distribuent... un microcosme dont on sera loin d'avoir fait le tour samedi soir, malgré les différentes tables rondes bourrées d'invités prestigieux.



Ne gâchons pas les surprises dès maintenant, laissons simplement un avant-goût de ce que nous aurons la chance de voir samedi : SHAPE formation académique née à l'École John et qui puise sa force dans la fusion des genres et des techniques au service d'un projet commun, 3 AM Syndrome, trio de rock toulousain que l'on recroisera très prochainement à Castres. Ces deux groupes seront en live sur la scène montée spécialement pour l'occasion.



Les émissions de RADIOM ne seront pas en direct mais seront à découvrir sur place, et bien sûr à l'antenne quelques heures après leur enregistrement ! On vous réserve d'énormes surprises, mais aussi des visages (et des voix ?) connus !



On se voit samedi ?





Plus d'infos :- l'événement Facebook du SOS Musique 2017