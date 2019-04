On se frise la moustache !

Jeudi 18 avril à partir de 21 heures, les Passeurs de Bougnettes reçoivent les petits enfants de Georges. Une bande de gentils lascars, amoureux du grand Georges et de son univers, amoureux de la rencontre et du partage. Ils aiment à se retrouver et cela se sent.



Leur spectacle ? Une réinterprétation chantée et théâtralisée avec des dialogues prétexte à revisiter l’œuvre de Georges Brassens. Une « comédie musicale » d'ici et maintenant proposée par des artistes amateurs, et professionnels pour certains, respectueux de l'humanité et de l'univers du poète-chanteur-compositeur.



Pour nous parler de cette aventure humaine, de la création, de leur travail artistique, du spectacle, nous recevrons des copains d'abord. Quelques uns des acteurs de ce projet collectif et culturel nous rejoignent jeudi au studiom. Anne, Sophie, Christian, le gorille, le pornographe et les autres ont rendez-vous avec nous, ont rendez-vous avec vous chers auditeurs. Cerise sur le gâteau, il nous interpréteront en direct quelques morceaux. On vous gâte, petits veinards !



Émouvant, sympathique, chaleureux est leur spectacle. Et même si Cupidon s'en fout, nous vous invitons quand même à les retrouver vendredi 19 avril à partir de 21 heures au café Jean Jaurès. Corne d'auroch !





