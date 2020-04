Moi, c'que j'en dis...

Doucement mais sûrement, on s'approche d'un déconfinement. C'est certain, inéluctable. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et les nouvelles des pays voisins ne sont pas pour nous rassurer, mais une chose est sûre : on n'a jamais été aussi près de pouvoir sortir. Progressivement peut-être, avec méfiance probablement, et parfois avec un peu d'entêtement à braver la réalité extérieure.



On s'y sera fait, on s'y sera habitué, progressivement, à vivre différemment, à repenser certaines choses. Ce confinement qui, si vous avez écouté mercredi 22 avril 2020 à 21:00 (Confiner à l'absurde), s'appellera Michèle-Michel, ou Mich'Mich' tout au long de cette émission aujourd'hui à 21:00, ce confinement, celui-là même qu'on a d'emblée redouté, on en viendrait presque à l'aimer. Chacun à sa façon, parfois avec brutalité ou dégoût, des fois seulement cette lassitude de vieux couple, ou au contraire ce renouveau des beaux jours qui nous fait envisager une nouvelle vie plus palpitante. Récupération marketing ou pas, toujours est-il que le confinement fait les beaux jours du porno en ligne, en termes de fréquentation mais aussi dans l'inspiration de ces histoires dont ils ont toujours le secret.



Finalement on n'est pas si loin que ça : les voisins qui se transforment en voyeurs, non pas sexuels mais pour épier les non-faits et non-gestes des autres, par jalousie ou envie. On scrute, on se mord la lèvre, et on pense à l'Après, cet horizon qui est si flou.



Eh bien nous dans At Home, on vous propose une petite cure de défloutage. Tels les experts d'une série policière qui grossiront 7000 fois un cliché afin de lire le reflet de la dentition du tueur dans une bille terreuse posée sur un trottoir, nous nous faisons fort d'éclairer ces moments, au moins pour le temps d'une émission.



Ça se passe comme toujours sur RADIOM, depuis un peu partout, and I think it's beautiful.



Nous rejoindre, c'est l'adopter sans même l'avoir essayé :





Le Bien et le Mal n'ont plus leur place dans At Home , nous serons les deux, et nous avons besoin d'aide, aujourd'hui à 21:00