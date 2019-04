Rencontres au sommet

Ce n'est pas la première fois que l'on vit un marathon radiophonique, celui-ci en fut un particulièrement gouleyant. Une fusion des énergies de Radio Albigés, Radio R d'Autan et RADIOM pour condenser à l'antenne ce que nous avons vu et entendu lors de ce FOMAC 2019 ! Pour vous rafraîchir la mémoire, (re)lisez FOMAC, à l'attaque !



En guise d'introduction, nous prîmes ainsi la parole pour dévoiler le programme qui nous attendait. La fraîcheur se lisait dans nos voix cristallines, notre entrain n'avait pas encore vécu les dix heures de direct qui s'ensuivirent.



C'est donc dans un magnifique fourre-tout organisé que nous vous proposons la liste des podcasts de RADIOMFest, l'émission dédiée aux événements fous auxquels participe RADIOM en extérieur. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toute une journée d'écoute passionnée :





Ouverture du FOMAC 200 ​

Le FOMAC démarre en direct, avec le plateau des radios Radio Albigés, Radio R d'Antan et RADIOM.

Thaline 168 ​

Le FOMAC, c'est aussi l'occasion d'improviser des rencontres, comme celle avec Yemguy qui nous présente Thaline.

Thierry Morlet et Laurent Vandendriessche 168 ​

Le soutien des artistes et professionnels par l'ADDA du Tarn, on en parle avec Thierry Morlet son directeur, et Laurent Vandendriessche son président.

Alicia Beatty en showcase 149 ​

En direct sur Radio Albigés et RADIOM, Alicia Beatty a livré à l'assistance du FOMAC un mini-concert plein d'énergie et de tendresse, dans une nouvelle formation instrumentale qu'elle nous détaille l'après-midi en interview.

SimVal 162 ​

SimVal était en plateau pour présenter son travail.

Alicia Beatty en interview 170 ​

Après son showcase sur la scène du FOMAC, Alicia Beatty se livre en interview, elle nous livre son parcours, ses impressions et son expérience !

Au détour de l'interview d'Alicia Beatty, nous rencontrons Sarah Cruel, son agent, qui nous dévoile un pan de son travail auprès des artistes.

TAWA 159 ​

TAWA est en interview sur le plateau des RADIOM, Radio Albigés et Radio R d'Autan !

Le Flegmatic 162 ​

Le Flegmatic nous parle de ses texte en direct en interview !

LAZÄRR 176 ​

De l'électro à deux, en set improvisé, c'est LAZÄRR qui nous explique le projet.

Justin St-Pierre a tout juste eu le temps de venir nous parler de son travail avant le showcase de RUMPUS !

RUMPUS en showcase 258 ​

Un showcase énergique pour une formation toute jeune et déjà bien aguerrie sur la scène du FOMAC !

CocoJazz festival 147 ​

C'est à Gaillac que se déroule chaque année le festival CocoJazz, et c'est en direct au FOMAC que nous en avons appris un peu plus, et avons pris rendez-vous pour la prochaine édition !

De la musique sensible et militante pour M.A.N qui manie le verbe avec habileté, en interview sur le plateau radios du FOMAC.

Keemah 151 ​

Le Power Trio Rock de Keemah s'exprime au micro des radios du plateau du FOMAC

Orcival 149 ​

L'actualité d'Orcival l'amène à pousser la porte du plateau des radios du FOMAC et de nous livrer quelques secrets sur son parcours après sa sélection au tremplin Music In Tarn 2018.

Yougz and The Wonder Tambours 147 ​

Étrange découverte que ce musicien et ses tambours ! Il nous raconte son parcours en direct sur RADIOM, Radio Albigés et Radio R d'Autan !

Un nouveau métier à découvrir au FOMAC, avec Virginie Bergier que l'on ne présente plus, et qui profite d'un interlude entre deux interviews pour expliquer son travail au sein du Bolegason

RONIN 292 ​

On accueille RONIN sur le plateau des radios, et on découvre son travail et son univers.

RUMPUS en interview 271 ​

Après leur showcase, RUMPUS débarque en nombre sur le plateau des radios, nous rappelle sa prononciation exacte, et nous épate une fois de plus à la lecture de leur parcours atypique.

SimCha 147 ​

Simon et Charlotte composent SimCha. À deux, il écrivent, ils composent, ils chantent. Ils profitent de notre apparente oisiveté pour s'inviter sur le plateau des radios et nous parler de leur projet !

Öly en showcase 151 ​

Pour conclure cette grande journée-marathon du FOMAC 2019, Öly proposait son showcase tant attendu ! C'était également l'occasion de découvrir les gagnants du Music In Tarn 2019 !

On prend d'ores-et-déjà rendez-vous pour le, où nous retrouverons le parcours des artistes primés pour ce, ainsi qu'un nouveau plateau radio riche et varié, comme un menu gourmet !Plus d'infos :